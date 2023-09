La notizia, in realtà, era assolutamente prevedibile, visto l'andamento della scorsa stagione. Eppure risulta comunque strano notare che lanon può vantare nessun giocatore nella lista dei candidati al, resa nota questa sera da France Football. Non succedeva dal 2011, l'anno del settimo posto in classifica con Luigi Delneri in panchina. Qui sotto gli ultimi bianconeri che la nota rivista d'oltralpe aveva indicato tra i "migliori" al mondo.2022 – Vlahovic2021 – Bonucci e Chiellini2020 – Bonucci, Chiellini e Ronaldo2019 – Ronaldo e De Ligt2018 – Ronaldo e Mandzukic2017 – Buffon e Dybala2016 – Buffon, Dybala e Higuain2015 – Pogba2014 – Pogba2013 – Pirlo2012 – Pirlo e Buffon