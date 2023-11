I pensieri, è inutile negarlo, sono già in gran parte rivolti a ciò che verrà dopo la sosta. Ma per arrivare al derby d'Italia nelle migliori condizioni (e con la concreta possibilità di un "colpaccio") bisogna prima fare una cosa: battere ildi Claudio Ranieri, senza se e senza ma. Ecco perché Massimiliano, almeno dove può, non ha intenzione di cambiare nemmeno una virgola della suache finora è stata capace di collezionare 26 punti, addirittura uno in più di quelli che aveva all'11^ giornata nella prima stagione di Antonio Conte, che aprì il super ciclo dei nove scudetti consecutivi. E la prima certezza è la difesa, che dopo la scoppola di Sassuolo ha saputo compattarsi arrivando a inanellare una striscia di sei clean sheet di fila, nonostante cammin facendo siano anche cambiati gli interpreti con gli infortuni die Alex Sandro.- Squadra che vince non si cambia, dunque. Come conferma Tuttosport, questa sera Allegri tornerà a riproporre davanti a Wojciechl'ormai nota linea composta da Daniele, Gleisone Federico, "dimenticandosi" della diffida che pende sulla testa di quest'ultimo in vista del derby d'Italia (anche perché, va ricordato, davanti non ci sarà Adriena proteggerli). Nessun calcolo, non è ancora il momento. Contro il Cagliari la difesa deve continuare a essere una garanzia.