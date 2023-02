Se non propriamente una luce, almeno uno spiraglio si intravede, in fondo al tunnel. Paulcontinua il suo lungo percorso di recupero con l’obiettivo di tornare quanto prima nella lista dei disponibili a disposizione di Massimiliano, senza più abbandonarla.- Il centrocampista francese ha partecipato ieri al test a ranghi misti con la Next Gen. Come riporta la Gazzetta dello Sport,. Da parte sua, Massimiliano Allegri, perché non vuole correre rischi: in questo contesto, diventa più probabile una convocazione per il Derby della Mole, vero obiettivo segnato in rosso sul calendario. Alla fine, però, giudice sovrano sarà ancora una volta il campo,LE, come racconta la Rosea. Il ginocchio destro operato, però, ogni tanto: normale, dunque, che il calciatore abbia paura di ricadute nel momento in cui aumentano i carichi di lavoro. Pogba, però, vuole dare una mano alla squadra e, soprattutto, togliere quello zero alla casella minuti giocati: un passo in avanti che rappresenterebbe, finalmente, una svolta.