Mattinata difficile, almeno all'apparenza, per Arthur. Quella di oggi non è stata la miglior prestazione del centrocampista brasiliano tra le mura della Continassa, come raccolto dal nostro inviato all'allenamento della Juve Cristiano Corbo. Per il giocatore, ormai recuperato dall'infortunio che non gli ha consentito di essere a disposizione per le ultime uscite della squadra bianconera, uno, due, tre passaggi sbagliati. Poi? Pettorina tolta e lanciata a terra, ma anche qualche segno di nervosismo prima di conquistare gli spogliatoi per la parte successiva della seduta di lavoro.