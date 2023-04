In tanti, purtroppo, se lo sono chiesto durante il match di giovedì tra. Quella concessagli da Massimilianoallo stadio "José Alvalade" era un'opportunità ghiotta per il numero 7 bianconero, schierato nell'undici titolare a discapito di Filipinsieme a Dusane Angel: il famoso, insomma, quello che molti tifosi avevano invocato a gran voce ma che però non ha dato gli effetti sperati. Difficile, in realtà, attribuire la "colpa" a un singolo, in unache, se da un lato ha fatto sorridere il popolo bianconero per il raggiungimento della semifinale, dall'altro ha lasciato la sensazione di una, sterile in attacco e troppo incline a correre rischi, tanto da costringere i tifosi a rimanere in apnea fino all'ultimo istante di gara.- E anche per Chiesa, come accennato in apertura , è stata una partita difficile. Sempre raddoppiato da un avversario, l'azzurro ha faticato fin dai primi minuti di gioco, cercando spesso il fallo ma inutilmente, considerando che l'arbitro aveva fatto capire fin da subito la propria intenzione di non fischiare un certo tipo di contrasti. Di conseguenza,, cosa che di fatto non gli è mai riuscita.- Tanta fatica, insomma, per Federico, che a Lisbona non si è rivelato un vero "uomo in più" per Massimiliano Allegri., che le scorie del grave infortunio patito ormai oltre un anno fa non siano ancora completamente alle spalle, almeno a livello mentale. Le qualità ci sono, nessuno lo ha mai messo in dubbio; per "sbloccarsi" definitivamente e tornare quello di un tempo, quel giocatore devastante e decisivo che faceva sognare, però,. E allora, quando lo avrà compiuto, non lo fermerà più nessuno.