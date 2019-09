Your browser does not support iframes.

Il rovente mercato estivo è ormai terminato, ma in casa Juventus la situazione resta incandescente. Dopo l'esclusione dalla lista per la Champions League, è esplosa la polemica e sono volate "parole forti" tra Emre Can e Maurizio Sarri, con quest'ultimo che ha avuto un duro confronto anche con Fabio Paratici in ottica mercato. Insomma, sono "Nervi tesi" in casa bianconera, come titola Il Corriere dello Sport. Tuttosport, invece, si concentra sull'acquisto del talento Kwang Son Han dal Cagliari. Dalla Spagna, invece, sia As che Marca rendono onore alla memoria di Blanca Fernandez Ochoa, la prima medagliata nella storia iberica alle Olimpiadi invernali, scomparsa tragicamente nelle scorse ore.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.