Nervi tesi in casa Juve? Forse. Di certo ieri dopo la partita vinta contro il Parma non tutti erano felici. Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Juan Cuadrado, ad esempio, sono andati subito negli spogliatoi senza salutare le due curve come di solito accade dopo ogni partita. Inutili i richiami dei compagni di squadra tra cui Matuidi e Szczesny che hanno urlato a gran voce ai compagni di squadra di rimanere in campo per salutare i tifosi bianconeri. Niente da fare, sotto le curve si sono presentati solo in otto. Un particolare che non è sfuggito ai tifosi che sui social hanno postato il video della squadra "dimezzata" sotto la curva. Qualcuno ipotizza che la rabbia sia scaturita dal mancato passaggio di Ronaldo a Gonzalo Higuain, il primo a rientrare negli spogliatoi visibilmente contrariato.