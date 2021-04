Come raccontato da L'Eco di Bergamo, non è proprio l'Atalanta a doversi preoccupare della questione cartellini. Se infatti la Dea ha il terzo numero più basso di sanzioni ricevute dopo l'Udinese (55) e l'Inter (53), il Milan è a quota 71 cartellini gialli presi. Segue però la Juventus, a quota 67. La più punita però è la Lazio, con ben 85 ammonizioni, seguita da Spezia e Parma con 82, dal Benevento con 79 e dal Crotone con 77. La differenza è abissale: i biancocelesti in media hanno preso 2,7 cartellini gialli a partita, a fronte dell’1,7 dell’Atalanta. E i rossi? Per quanto riguarda le espulsioni, i nervi più tesi del campionato sono quelli della Juve.