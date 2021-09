Che il post partita, ieri sera, non fosse stato dei più distesi lo si era capito verso le 23:30, anche se non era difficile immaginarlo già prima. Quando, apparso esausto, quasi svuotato di ogni energia nervosa, appare davanti ai microfoni di Dazn in evidente ritardo rispetto alla solita tabella di marcia del posticipo serale. Ad accendere la luce su quanto successo nella pancia dell’Allianz Stadium è il Corriere di Torino: “La parte seconda continua dopo la partita, in un. E di Allegri, per una partita pareggiata, dopo averla condotta sull’1-0. Negli spogliatoi dell’Allianz, domenica sera,, lui che solitamente è Speedy Gonzales”. La parte prima, a cui si fa riferimento, è quella del diverbio trasul posizionamento del francese nel calcio d’angolo che porta al pareggio di Rebic.SPACCATURA GENERAZIONALE – Nel ciclo di vittorie della Juventus, è sempre stato posto l’accento sull’unità del gruppo, fattore fondamentale per continuare a macinare vittorie e record. Al contrario, oggi la Vecchia Signora colleziona risultati insoddisfacenti e record negativi.: “E qui veniamo al nocciolo di quel che pare un problema su cui lavorare, per la Juve che verrà: la sensazione è che. In ciò che bisogna fare, soprattutto, per vincere., o quel che ne rimane, grandi giocatori ancora, che conosce a memoria il manuale di istruzioni allegriano (…), sbarcata a Torino un paio di anni fa, con il vento della rivoluzione (del gioco): dal Sarrismo al calcio liquido di Pirlo. Un discorso che riguarda pure De Ligt, comprato per alzare la linea difensiva a 40 metri dalla porta.”