attore e adesso anche regista, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della Juventus, la squadra che tifa: "Mio padre era simpatizzante e nelle Marche non c’erano tante squadre. Ma il motivo principale è un 45 giri con l’inno bianconero per cui impazzivo, ve lo posso cantare tutto: Juve Juve, il Comunale grida già, Juve Juve, è bianconera la città...""Forse siamo meno invidiati che in altri periodi, ci lasciano un po’ più in pace. Improvvisamente, quando le cose non vanno bene, smettiamo di essere ladri... Di certo non siamo al top della forma, fino a un certo punto abbiamo tenuto il passo dell’Inter, poi abbiamo avuto un momento disastroso. L’importante ora è per recuperare condizione e fiducia"."Quando è stato deciso di cambiare corso dopo cinque scudetti mi è dispiaciuto. Al suo ritorno sembrava aver perso un po’ il passo, ma nella passata stagione, dopo la penalizzazione, è stato fondamentale: ha fatto da parafulmine e ha tenuto insieme la squadra in un anno molto complicato. Ultimamente, con quel ciclo di partite perse, anche lui come i giocatori aveva forse perso un po’ di lucidità. Ma capita"