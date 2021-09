Sono almeno quattro i giocatori dellodi Thiagoche ladovrà "tenere d'occhio" con particolare attenzione nella partita di Serie A di domani, turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di campionato. L'elenco si apre con Mehdi, che domenica ha deciso il match dei liguri contro il Venezia con un gol al 94', arrivato da fuori area come gli altri tre segnati dal marocchino in Italia, due dei quali su punizione diretta: da sottolineare, inoltre, che in tre casi il centrocampista ex Sassuolo ha gonfiato la rete dopo l'87' minuto di gara. C'è poi Daniele, che in questo campionato ha tentato 14 conclusioni: soltanto Ciro Immobile (17) e Lorenzo Insigne (18) hanno fatto meglio di lui, mentre Giulioha mandato un compagno al tiro per 11 volte, superato solo da Razvan Marin e Antonio Candreva (entrambi 13). Simone, infine, ha già segnato due gol, uno in più dell'intera scorsa stagione di Serie A: ci è riuscito con soli due tiri nello specchio, contro i quattro dell'ultimo campionato.