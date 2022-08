Lasta ancora valutando quali cessioni effettuare a centrocampo. Dopo le mancate partenze di Arthur ed Adrien Rabiot ora l'indiziato a partire sembra essere Nicolò. Il centrocampista che nella scorsa stagione ha giocato nella, conquistando anche la promozione nella massima serie. Ha poi rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al. Inizialmente il suo futuro per questa stagione sembrava potesse essere a Torino ma ora le cose possono cambiare.Nelle prossime ore, stando a quanto riferisce Goal, laincontrerà l'entourage di. L'opzione più probabile per il suo futuro ora è il prestito in un club che possa fornirgli il minutaggio adeguato in modo che il centrocampista possa crescere ulteriormente. Nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com lasarebbe tra le pretendenti al prestito del centrocampista.