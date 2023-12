. Ma, cattiva. La più cattiva di tutte. Nel gol di Federiconel finale c’è tutta la Juventus formato 2023/2024, così come nell’esultanza sguaiata di Massimilianoche sfoga tutta la tensione sul suo vice e amico Marco: “”. Due fotografie che non finiscono anonime in mezzo all’album dei ricordi della stagione ma che, anzi, ne diventano foto copertina.A far presagire che, quella contro il Monza, sarebbe stata una partita profondamente diversa da quelle dell’anno scorso, era stato Federiconelle dichiarazioni pre partita: “”. Può sembrare scontato, frasi fatte, ma non è così. Sono parole, quelle del numero sette, che segnano un nuovo livello di consapevolezza raggiunto dal gruppo bianconero: siamo secondi, dopo il Derby d’Italia, e abbiamo l’obiettivo di piazzarci in testa alla classifica.A Monza, infatti, si presentava una Juventus fragile e senza punti fermi. Una Juventus contestata dai suoi tifosi, una Juventus il cui futuro era un unico grande punto di domanda e Allegri non sembrava poter rimanere a lungo. E poi c’era il leader tecnico al quale ci si aggrappava, Angel, espulso quel pomeriggio, mai veramente leader nel corso della stagione.Quella di ieri sera è una Juventus che qualche leader lo ha anche, ma non ha al suo interno figure ingombranti:E’ un gruppo compatto come un pugno, un gruppo dove qualcosa è scattato, quella magia che permette anche a chi ha qualcosa in meno dal punto di vista tecnico di sognare l’impresa.Perché è vero, come dice Allegri, che il calcio alle volte è molto semplice. Essere gruppo, essere squadra fa tutta la differenza del mondo e permette agli episodi di girare a proprio favore. Rimane il tema del gioco, del lasciare il pallone agli avversari e chiudersi bassi: è un tema, da non banalizzare nello scontro tra risultatisti e giochisti.