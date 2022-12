Questa mattina in edicola, a cura della Gazzetta dello Sport, è presente una sorta di top 11 degli scontenti che giocano in Serie A. Sulla linea difensiva, due situazioni che riguardano più o meno da vicino la. Da una parte c’è Daniele: scarso minutaggio e i giovani in rampa di lancio che spingono per un posto in Prima squadra rendono la sua posizione sempre più fragile. Dall’altra Rick, la cui posizione con laè di rottura totale, con i legali al lavoro da entrambi i fronti.Per quel che riguarda il difensore di proprietà di Madama: “Sta riflettendo – secondo Gazzetta - di fronte alle, con la Juventus disposta eventualmente ad accontentarlo”. Per, invece, la dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio, una raccolta di informazioni per esplorare la disponibilità ad un prestito. In questo senso, la compagnia è grande conche hanno fatto lo stesso; mentre la Roma sarebbe più propensa ad una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai. Per l’esterno di destra, ad oggi, la sensazione è che sia un’occasione di mercato da valutare e che, nel caso, potrebbe sbloccarsi anche negli ultimi giorni di gennaio.