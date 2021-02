Da Szczesny a Federico Chiesa, da Danilo a Cristiano Ronaldo. C'è tanta Juve nella formazione del mese presentata da WhoScored, che vede sorprese come Di Lorenzo e Romero, ma anche riconferme come Ilicic e Insigne. Nel 4-4-2 presentato dal sito specializzato, dunque, figurano innanzitutto il portiere polacco con un rating di 7.1; in difesa, ecco Danilo con 7.3. Federico Chiesa è l'esterno destro (7.6) con Milinkovic Savic e Marcelo Brozovic, oltre al già citato Insigne. In attacco, Cristiano Ronaldo. Che ha il rating più alto: 7.7. Non è un caso.