L'ECA ha stilato un elenco dei club che forniscono il maggior numero di calciatrici per il prossimo Mondiale femminile, che prenderà il via in Francia il prossimo 7 giugno. I 5 club forniscono più giocatrici alla manifestazione sono: Barcellona (15), Olympique Lione (15), Chelsea (12), Manchester City (12) e PSG (10). Nella top 10 c'è anche la Juventus con 8 ragazze convocate nella Nazionale italiana: si tratta di Giuliani, Boattin, Gama, Bonansea, Cernoia, Galli, Rosucci e Girelli.