Your browser does not support iframes.



1









La rivista statunitense di economia Forbes ha rilasciato la classifica dei club di calcio con più valore e la Juventus si trova in decima posizione con un valore stimato di 1512 milioni di dollari, circa un miliardo e mezzo per il club bianconero che ha messo dietro il PSG ma resta alle spalle di società che sportivamente non hanno fatto tanto quanto i bianconeri negli ultimi anni. Davanti ai bianconeri, ad esempio, ci sono ancora Chelsea e Arsenal mentre in testa c'è il Real Madrid, seguito dal Barcellona.



NELLA GALLERY LA CLASSIFICA DI FORBES SUI 15 CLUB CON PIU' VALORE IN EUROPA