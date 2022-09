Questa mattina Tuttosport dedica un approfondimento al percorso di recupero di Paul, dopo l’operazione al ginocchio. In particolare, si sottolineano i punti fermi nella vita del francese che lo stanno aiutando a recuperare: “. Una famiglia allargata, peraltro. Composta cioè dalla moglie e dai figli, che stanno con lui e gli danno supporto anche durante i momenti di vera e propria terapia ed esercizi a casa. Lo spronano, lo incoraggiano, gli strappano un sorriso mentre fatica. Ma composta anche, la famiglia, dalla mamma Yeo Moriba cui Paul è legatissimo. Senza dimenticare la forza che Paul trae dal ricordo, sempre vivo, del papà Fassou Antoine , morto nel 2017. Proprio ieri Paul ha pubblicato via social una foto in sua memoria”.A questo si unisce l’affetto dei tifosi, chenon manca mai di rimarcare, e quello del tecnico Massimilianocon cui esiste un feeling particolare e profondo.. Il recupero, a questo punto, procede spedito ed è sempre più probabile che si accorceranno i tempi per leggere nuovamente il suo nome nel gruppo a disposizione di Allegri: “”.