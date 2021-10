"Sotto il piano dell'impegno e della voglia non devo rimproverare nulla. C'è da stare in silenzio e lavorare per fare risultati migliori". Parola di Massimiliano, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato dellacontro il, a soli due giorni dalla batosta rimediata contro ilall'Allianz Stadium. "Testa bassa e pedalare", insomma. Non è tempo di piangersi addosso per la squadra bianconera, che nel corso dell'ultimo allenamento alla- secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - si è confrontata a lungo con il tecnico livornese, esternando alcune preoccupazioni e dubbi sul gioco dopo un periodo in cui si è lavorato principalmente sulla fase difensiva.Questioni tecnico-tattiche a parte, in questo momento di difficoltà Allegri ha innanzitutto l'obbligo di "compattare" l'ambiente e rafforzare il rapporto con i suoi giocatori, dai nuovi arrivati e i comprimari a cui ha già dimostrato di saper dare una scossa - emblematico l'esempio di Mattia De Sciglio - alle pedine fondamentali come Federico, al quale ha chiesto di essere "meno anarchico" e più attento alla lettura delle situazioni. "Per aspera ad astra", dice un celebre motto latino: per arrivare alle stelle bisogna attraversare le difficoltà, cosa che la Juventus deve essere in grado di fare fin da subito, superando la tempesta grazie a una squadra di marinai pronti a rispondere alle indicazioni del suo timoniere. Perchè quando la rotta è ben tracciata, il porto non è mai una meta irraggiungibile...