Bianconeri semplicemente unici. In Europa, almeno nei cinque tornei più importanti (quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia), praticamente non c'è corsa. La Juve ha fatto meglio di tutti e soprattutto è stata più continua rispetto ai sette titoli conquistati dal Lione in Ligue1. Più del Bayern Monaco, a quota 8 Bundesliga in bacheca. E' un traguardo storico e indimenticabile, che quasi doppia il Quinquennio d'Oro, il Grande Torino. E che tocca i nove titoli di fila del Celtic tra il 1966 e il 1975, quello dei Rangers tra il 1988 e il 1997. L'hanno fatto anche Dianmo Kiev, Cska Sofia in Bulgaria. Ancora meglio la Dinamo Zagabria: tra il 2006 e il 2016, 11 campionati di fila.