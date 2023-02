Potrebbe essere Boulayeil principale "pericolo" da cui dovrà guardarsi lanel match di oggi contro la. Con otto gol in Serie A, è infatti il miglior marcatore stagionale della squadra campana. Nella storia della formazione granata solo Bonazzoli (10 nel 2021/22), Di Vaio (12 nel 1998/99) e Renzo Merlin (10 nel 1947/48) hanno fatto meglio in una singola stagione del torneo. L'attaccante senegalese, arrivato in estate in prestito dal Villarreal, non ha fatto fatica ad ambientarsi in Italia, anzi. Di queste otto reti, tre sono arrivate in casa contro Sampdoria, Empoli ed Hellas Verona.