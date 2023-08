Laall'1.30 di questa notte affronterà ad Orlando il, per l'ultima amichevole internazionale della tournée americana. Ci sarebbe dovuta essere quella con il Barcellona poi cancellata per problemi dei blaugrana come ricorderete. Come riferisce La Gazzetta dello Sport chi potrebbe rivedersi in campo è Dusanche sembra aver smaltito i postumi della pubalgia che l'avevano costretto al forfait contro il Milan.- Il bomber serbo potrebbe essere in campo ma non dal primo minuto. Accanto a Chiesa dal primo minuto dovrebbe agire Arek Milik che ha smaltito il problema al polpaccio e sarà a completa disposizione, lasciando in panchina Moise Kean visto contro il Milan. In difesa è favorito il solito terzetto composto da Gatti-Bremer-Danilo, ma attenzione alla possibilità di lanciare dal 1' Dean Hujsen. A centrocampo scelte obbligate con Locatelli in regia e McKennie e Miretti mezzali. Confermato Weah sulla destra, a sinistra Kostic dovrebbe sostituire Cambiaso. Dopo la partita la Juventus ripartirà per l’Italia, dove avrà un altro test prima della partenza della Serie A, l’amichevole del 12 agosto contro l’Atalanta a Cesena.