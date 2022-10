Una serata buia, cupa, quella dellaa San Siro. Madama è stata travolta per mano dei diavoli di Stefano, un due a zero che non lascia grandi speranze. Un risultato secco, deciso, che marca una prestazione negativa del collettivo di Max. Una Juventus che non ha ancora risolto idi inizio stagione e che anzi, in trasferta non sa proprio vincere. C'è però una nota positiva ed è AdrienLa luce di questa Juventus è proprio ilfrancese. Si prende sulle spalle il peso dell'intero centrocampo e prova ad inserirsi e a trovare varchi per i compagni. Seconda prestazione degna di nota (chiaramente positiva) quella di Adrien che in Champions League contro ilha segnato una doppietta. Il suo contratto però scade al termine della stagione attuale, ma Massimilianonon vuole privarsene. Il tecnico livornese vede un grande potenziale in Adrien, soprattuto in fase realizzativa. Rabiot dalla sua prova a ringraziare Max per ladatagli e convince, ancora una volta, in un San Siro dove le ombre sono decisamente più delle luci.