C'è un passaggio nella lunga lettera di Andreaai dipendenti della, dopo le dimissioni del CdA, che é passato quasi inosservato ma che é molto importante per ricostruire la situazione.L'ormai ex presidente del club, infatti, rivendica un accordo con Volkswagen: "Molti non lo sanno". La casa automobilistica tedesca é rivale sul mercato del gruppo Stellantis di cui fa parte la Fiat e la cui proprietà é Exor.Nel 2012, Volkswagen provò a inserirsi tra Juve ed Exor, proponendo un ricco contratto di sponsorizzazione. Offerta a quei tempi rifiutata, l'unico sponsor di maglia fu il marchio Jeep.Accordo che, come rivendica Agnelli, più tardi é arrivato. Accordo che, come molti avanzano il dubbio, potrebbe essere uno dei motivi delle frizioni che hanno portato al ribaltone di casa Juve.