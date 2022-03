di MA, inviato alla Continassa

Tutto il mondo Juve raccolto alla Continassa. Sono arrivati presto, questa mattina, Nedved, Cherubini e Arrivabene: i tre esponenti dell’area sport della Juventus impegnati nella trattativa con l’entourage di Dybala. Facile immaginare che ci sia stato un ultimo briefing, prima di accogliere negli uffici della sede Jorge Antun e Carlos Novel, in rappresentanza del numero 10 bianconero.



Poco prima del loro arrivo, il presidente Andrea Agnelli ha lasciato con la sua vettura la sede della Juventus. La cosa curiosa è che il suo rientro, in casa Juve, è arrivato una manciata di minuti dopo che gli agenti di Dybala hanno lasciato la Continassa. Nessun incontro, quindi, con il presidente bianconero che si è totalmente smarcato dalla trattativa, almeno all’apparenza.