Nell'Udinese c'è una vecchia conoscenza della Juventus. Nella formazione che manderà in campo Gotti stasera ci sarà anche il Tucu Pereyra, che a Torino ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 35 presenze tra il 2014 e il 2016. Un ex col dente avvelenato, che la Juve aveva preso proprio dall'Udinese, dove è tornato in estate dopo quattro anni al Watford in Inghilterra. Pereyra è uno dei giocatori chiave nel gioco dell'Udinese, uomo assist e 'gemello' di Rodrigo De Paul, osservato speciale di Fabio Paratici.