di Marco Amato

Nella vittoria contro l’Empoli, una nota negativa, che tristemente sta diventando una costante: l’infortunio di Denis Zakaria. Un infortunio che acuisce la crisi in casa Juventus e che priverà la squadra di Allegri di un calciatore che, dal suo arrivo, ha dimostrato di essere una pedina importante negli equilibri dei bianconeri. Arthur, Locatelli, Rabiot, l’avanzamento di Danilo e il giovane Miretti: le scelte per la linea mediana sono quasi obbligate, per le prossime sfide della Vecchia Signora. Nell’emergenza, però, può nascere un’opportunità.



Nel corso della stagione, Massimiliano Allegri ha rinunciato spesso alla coppia di centrocampo formata da Locatelli e Arthur. I due, però, negli sprazzi di partita che hanno giocato insieme, hanno dimostrato di poter fare bene, come successo anche ieri sera contro l’Empoli. Il brasiliano con compiti di regia, da player basso, e il nazionale italiano da mezzala, libero di inserirsi ed essere più offensivo, lì dove può dare il suo meglio, come dimostrato con Sassuolo e maglia azzurra. A causa degli infortuni, è molto probabile che la coppia possa giocare insieme. Chissà che nell’emergenza, quindi, non si accenda la luce in un reparto che, anche quest’anno, ha dimostrato più di una fragilità.