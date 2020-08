2









Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, per Edin Dzeko la Juve potrebbe pagare una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Nell'affare potrebbe rientrare anche una contropartita: i bianconeri, infatti, stanno cercando di abbassare il prezzo dell'attaccante bosniaco, al quale hanno promesso un biennale da 7 milioni e mezzo. Dzeko non ha ancora sciolto le ultime riserve, ma non avrebbe problemi con la proposta economica della Juventus: gli ultimi dubbi sono legati sostanzialmente al trasloco e all'eventualità di lasciare una città in cui si trova alla perfezione, tanto lui quanto soprattutto la sua famiglia.