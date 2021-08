Lavoro personalizzato, come da programma.. A poco meno di due settimane dalla fine della sessione di calciomercato, le voci su un suo possibile trasferimento sono ancora vive. Chiaro: il tempo stringe e la possibilità che questo si realizzi è sempre meno.. La prestazione che ha messo in campo nel primo tempo di oggi – al di là del fatto che si giocasse contro l’Under 23 – è di quelle importanti. Corsa, qualità, fantasia, dribbling e finalizzazione: tutto il repertorio messo in mostra a tre giorni dall’esordio in campionato.. Annata, l’ultima, che per come è andata avrebbe potuto lasciare strascichi a livello mentale: beh, così non sembra, da queste prime battute. Uno dei temi di discussione, in fase di rinnovo di contratto, è stato quello del ruolo del giocatore all’interno del progetto Juventus. Il ruolo è centrale e oggi si è visto.