La Juventus fra un'ora e mezza scenderà in campo allo stadio Bentegodi per affrontare il Verona nella sfida del sabato sera della 24^ giornata di Serie A. Nella formazione di Juric molto probabilmente sarà in campo, nella linea difensiva a 3, il 21enne Matteo Lovato che fin da inizio campionato ha suscitato l'interesse della dirigenza bianconera. Era in campo con autorità nell'1-1 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, ma in quel match non era in campo Cristiano Ronaldo. Il vero esame per Lovato sarà dunque questa sera, al cospetto di CR7: Fabio Paratici è pronto a osservare e valutare.