Il modulo sarà lo stesso di sempre, il. Non sarà invece "lo stesso" Federico, che sembra essere ripartito alla grande dopo i problemi fisici che tanto lo hanno condizionato la scorsa stagione al punto da vincere il premio di miglior giocatore dell'US Tour 2023, la tournée estiva delle big europee. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, Massimilianosembra aver trovato la soluzione definitiva per far sentire l'azzurro a proprio agio nel suo schieramento tattico "preferito", quello dove nell'ultimo anno finiva spesso per calpestarsi i piedi con Angel- Nei test della pre season il classe 1997 dellaè sempre stato utilizzato da seconda punta, ma con licenza di allargarsi a sinistra. A favorire questa strategia l'impiego di un laterale sorprendente come Andrea, che per natura ama accentrarsi per aiutare in costruzione: così facendo l'ex Bologna non solo aggiunge un'opzione in più nel possesso palla, ma crea lo spazio a sinistra per Chiesa, senza la paura di intasare la corsia. E, dulcis in fundo, apre un corridoio per l'inserimento della mezzala, che già a Udine dovrebbe essere Adrien. Se per Federico, insomma, quella ormai alle porte sarà davvero - come si spera - la stagione della definitiva rinascita, un ringraziamento potrebbe essere doveroso anche a Cambiaso. Sirene di mercato permettendo, ovviamente...