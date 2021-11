Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la, l'allenatore dellaMassimilianoha citato anche... un. Nessun riferimento al mondo della cucina o della chimica, ma una semplice metafora - di quelle che tanto piacciono al tecnico livornese - per parlare della solita questione bel calcio-vittorie, che spesso tiene banco nell'ambiente bianconero. Ecco il suo commento: "La rosa è ottima, è bello giocar bene, tutti parlano di bel calcio, ma alla fine bum, si casca in buca, e alla fine dell'imbuto c'è la vittoria. Bisogna tenere botta mentalmente, e stasera per questo devo fare davvero i complimenti ai ragazzi".