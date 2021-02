Nel Porto che affronterà la Juventus negli ottavi di finale di Champions League c'è pure un ex giocatore della Lazio: Felipe Anderson, che nella sua militanza biancoceleste tra il 2013 e il 2018 ha affrontato ben 11 volte i bianconeri (7 in campionato, 3 in Coppa Italia e una in Supercoppa) uscendo sempre sconfitto! Le rare volte che la Lazio ha vinto, infatti, lui non era in campo. L'esterno offensivo brasiliano da giovane ha giocato insieme a Danilo e Alex Sandro nel Santos. In questa stagione gioca nel Porto in prestito dal West Ham.