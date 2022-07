Sono ore decisive per Gleison. Secondo Sky Sport, è in programma alle 14.30 di oggi a Milano l'atteso summit tra lae ilper il centrale classe 1997, per cui i bianconeri si sono messi in una posizione di vantaggio rispetto all'che ieri sera ha incontrato i granata senza però raggiungere il risultato sperato. Nelle scorse ore, infatti, i nerazzurri hanno ribadito la stessa offerta da 30 milioni di euro più bonus in aggiunta al prestito del giovane centrocampista Cesare, anche se in questo momento la possibilità di un rilancio da parte di Beppenon è completamente esclusa.A seguito del meeting di ieri, Urbanosi è quindi preso tempo per decidere a chi vendere Bremer, ma la strada tracciata sembra bianconera, con lo stesso brasiliano che ha dato il suo: se il presidente del Torino riterrà di rifiutare l'offerta dell'Inter, infatti, è perché ha intenzione di accettare la proposta in arrivo dalla Juve, più alta, da 40 milioni di euro più bonus e 4+1 al calciatore. La Vecchia Signora, dunque, resta in vantaggio. E nel pomeriggio è atteso il blitz decisivo.