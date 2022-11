Forse non basterà per cancellare un anno e mezzo pieno di difficoltà e di prestazioni spesso insufficientiSicuramente la rete più pesante da quando è tornato a Torino; ancora più di quella che aveva deciso lo Juve-Roma della passata stagione.Dopo quattro vittorie consecutive, soprattutto dopo l'ultima contro l'Inter, dare continuità con un altro successo era fondamentale.Un passo falso significava buttare al vento i progressi delle ultime settimane e azzerare nuovamente l'entusiasmo dei tifosi, riacceso dopo gli ultimi risultati.Con Vlahovic ancora fuori per i problemi di pubalgia ee lucidità che lo aveva contraddistinto a inizio stagione, ci ha pensato il centravanti italiano a risolvere una situazione che si stava facendo sempre più complicata.. Anche un pizzico di fortuna sulla conclusione, deviata prima dal difensore e poi dal portiere. Una fortuna cercata e meritata da Kean, che da inizio gara stava lottando contro la fisicità del Verona.L'assenza per infortunio contro Psg ed Inter aveva fatto passare in secondo piano la crescita del giocatore, dimostrata soprattutto contro l'Empoli. Nelle ultime 4 partite di campionato in cui era a disposizione,. Erano i giorni dei tanti rientri, nessuno però si sarebbe aspettato, che tra i recuperi di Di Maria, Chiesa, Bremer e Paredes,e si candida a una maglia da titolare anche con la Lazio.