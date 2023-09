La Juve che verrà parte già da ora e il club sa come vorrebbe costruirla. Così al centro dei discorsi e degli interessi c'èdifensore centrale classe 2003, che è considerato da tutti gli addetti ai lavori come l'erede di Ruben Dias. Nonostante la giovane età, infatti, è già un punto fermo dell'undici di Schmidt. Piace molto a Giuntoli e alla Juventus, ma il rapporto con Jorge Mendes lo spinge anche verso la Roma se dovesse rimanere José Mourinho e con una Roma in Champions.