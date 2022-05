La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino ben tre giocatori del Chelsea. SI tratterebbe di Jorginho, Emerson Palmieri che in quasta stagione è in prestito al Lione e anche Hakim Ziyech che sta trovando poco spazio e continuità con Tuchel quindi potrebbe meditare l'addio ai Blues.