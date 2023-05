per ripartire a sinistra. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano, under 25 e dallo stipendio accessibile, rispecchia l’identikit del nuovo corso Juve. I rapporti tra i bianconeri e il Monza sono ottimi (vedi prestiti di Rovella e Ranocchia), piuttosto il problema può essere rappresentato dalla concorrenza.Sei gol e cinque assist in questa stagione, Carlos Augusto è nel mirino dei bianconeri da diversi mesi. Le relazioni sull’ex Corinthians sono ottime e la sua candidatura continua a essere d’attualità negli ambienti bianconeri. Al momento, la valutazione che ne fanno i biancorossi è di circa 20 milioni di euro. Una grande plusvalenza, per Galliani: l'aveva pagato appena 4 al Corinthians nel 2020, portando Carlos Augusto in Italia. Non una cifra impossibile, considerando le cessioni in programma...