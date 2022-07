Sembra proprio che non siano finiti qui i colpi di mercato della, dopo il triplice acquisto di Angel Di Maria, Paul Pogba e Gleison Bremer. Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza vuole regalare almeno altri due colpi di livello internazionale a Massimilianoe sta lavorando principalmente su due piste. La prima è quella che porta ad Alvaro, per cui si punta a offrire all'Atletico Madrid un altro prestito, mentre la seconda riguarda Leandro, sempre molto chiacchierato anche per i continui "indizi social" che sembrano far trapelare un suo evidente interesse per la destinazione torinese, dove ritroverebbe il grande amico e connazionaleLa richiesta delsi aggira sempre intorno ai 20 milioni di euro più bonus. I bianconeri non vorrebbero andare oltre i 15 milioni, ma al di là di questo, prima di sferrare l'attacco decisivo, puntano a trovare una soluzione in uscita per, che non rientra nei piani del tecnico livornese. Stando alle ultime voci, il centrocampista brasiliano è tornato nel mirino dell', che si era già mosso per lui a gennaio: da allora in realtà, sempre secondo i colleghi di CM, non si sono registrati ulteriori contatti, ma alla Continassa resta viva la speranza di cederlo, magari proprio ai Gunners. A quel punto l'offensiva per Paredes potrebbe davvero diventare realtà.