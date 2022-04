1









La Juventus in estate dovrà sicuramente rinforzare il centrocampo. Come già emerso in precedenza è la zona di campo con maggiori lacune. Massimiliano Allegri che inizialmente pensava ad un centrocampo che riuscisse anche a collezionare gol ora si è adattato a cercare un centrocampo che riesca a creare gioco. Se il primo imputato è Arthur, accusato di troppi passaggi corti e orizzontali, un nome caldo in entrata è quello dell'italo-brasiliano in forza al Chelsea Jorginho.



LO SCENARIO - Jorginho è da anni un pallino della Juventus. Stando però a quanto riporta l'edizione odierna de La Republica e alle parole di Thomas Tuchel il giocatore potrebbe lasciare i Blues al termine della stagione. L'ingaggio del centrocampista è di 7 milioni annui attualmente, cifra che la Juventus sarebbe disposta a versare. Massimiliano Allegri avrebbe infatti richiesto alla società un regista capace di cucire il gioco e di velocizzare le azioni offensive. Caratteristiche che si legano perfettamente a Jorginho.