Come racconta Gazzetta, nel mirino sono finiti anche i rapporti con il. Arthur alla Juventus per 72 milioni di euro più 10 di bonus, Pjanic al Barcellona per 60 milioni più 5 di parte variabile: un affare dalla genesi lunga, complessa e che le indagini della Procura di Torino hanno arricchito di tanti retroscena. L’operazione - la cui ufficialità risale in contemporanea per le due squadre al 29 giugno 2020 - è finita sotto la lente dei pm per la plusvalenza generata da 43,7 milioni, rispondendo ai criteri di interesse, cioè trattative concluse con club con cui la Juve ha effettuato acquisti in date molto vicine per importi prevalentemente identici o prossimi. La Procura ha sottolineato come dai documenti emergano «soltanto evidenze di valorizzazioni in un contesto di scambio anche con altri giocatori della Juventus».