Si ferma il campionato, spazio alle nazionali e all’Italia. 38 i convocati da Mancini, tra cui qualche obiettivo della Juventus, su tutti Moise Kean e Manuel Locatelli. Il primo sta stupendo al Paris Saint-Germain però, come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’attaccante resta di proprietà dell’Everton che non ha ancora fissato un prezzo e in questo stallo vorrebbe inserirsi la Juve. Come si è inserita più volte per Locatelli, centrocampista che il Sassuolo valuta 40 milioni di euro, per questo l’intesa con i neroverdi resta impresa difficile. Nel frattempo, sull’ex Milan si è fatto vivo anche il Borussia Dortmund.