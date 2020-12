Una partita per dare continuità all’impresa del Camp Nou, contro il Barcellona. Domani la Juventus è attesa a Marassi, alle 18, per la sfida contro il Genoa, in cerca di punti per risollevarsi dalla zona retrocessione. Una partita che si gioca sul mercato, visti i tanti giocatori in ballo tra i due club (Perin, Pellegrini e Pjaca in prestito al Grifone) e che potrebbe aumentare. Infatti, come spiega Tuttosport, la dirigenza bianconero potrà osservare da vicino due profili che piacciono da tempo: il centrocampista Nicolò Rovella e l’attaccante Gianluca Scamacca.