In attesa che venga scelto il sostituto di Massimiliano Allegri, la Juventus resta sotto i riflettori in Borsa. In queste ultime ore, prima della smentita ufficiale del Manchester City, le voci su Pep Guardiola hanno provocato un rialzo incredibile del titolo bianconero, anche se il Ftse Mib perde quota. La Consob, secondo quanto riportato da Radiocor, tiene sotto stretta osservazione la situazione, con un monitoraggio attento del titolo e del flusso informativo. Come ricorda Il Sole 24 Ore: "Dai minimi toccati lo scorso 24 aprile, a seguito della valanga di vendite arrivata dopo l’uscita della squadra di calcio dalla Champions League, le azioni bianconere hanno recuperato il 23% circa del proprio valore. Dai valori di fine 2018 vantano un progresso complessivo attorno al 35%, favorito anche dall’ingresso dei titoli nel Ftse Mib".