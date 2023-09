La Juventus ha messo nel mirino il baby talento classe 2006 del River Plate: Claudio. Trequartista e anche centrocampista centrale, l'argentino si è preso i riflettori sia nel club che nelle Selecciòn giovanili, in particolare con l'U17. E vanta già 4 presenze stagionali e un assist nel campionato argentino in questo 2023. Numeri che raccontano il talento di un giovane considerato da tutti in patria un vero gioiello.