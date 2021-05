In attesa di definire quello che sarà il prossimo allenatore, con Gattuso ormai prossimo all'addio, il Napoli si muove sul mercato per rinforzare la rosa. L'obiettivo è quello di acquistare un difensore centrale di qualità che possa raccogliere il testimone di Maksimovic e un terzino sinistro. Come racconta Calciomercato.com, Torres è però nel mirino anche della Juventus e del Manchester United.