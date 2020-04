Come racconta Calciomercato.com, su El Shaarawy si muovono diverse squadre, tra cui la Juve. La notevole riduzione dello stipendio può essere la chiave giusta per sbarcare nuovamente a Trigoria ed unirsi alla Roma di Fonseca, che gradirebbe il suo acquisto durante la prossima finestra di mercato. Non è da sottovalutare quel “chissà” usato come risposta ai fan che su Instagram hanno invocato un suo ritorno nella Capitale. Ma attenzione alla Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri avevano già messo gli occhi su di lui a gennaio, ma l’emergenza Covid-19 ha stroncato qualsiasi tipo di discorso. In estate, virus permettendo, si potrà pensare ad un nuovo affondo.