La Juventus vorrebbe ancora arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Come riferisce SportMediaset la Vecchia Signora sarebbe convinta delle probabili cessioni di Arthur, Rabiot e McKennie e quindi potrebbe stanziare un tesoretto di circa 55 milioni di euro per arrivare al centrocampista serbo. La cifra offerta però non salirebbe oltre i 55 milioni.