Come funzionava la partnership tra la Juventus e gli altri club? Secondo gli inquirenti, stando a quanto raccontato dal Corriere Torino, il meccanismo lo spiega una telefonata intercettata tra il ds bianconeroe il capo dell’area business,: "Se io sono in partnership e poi quando vengo a comprare un giocatore sono trattato come un cliente che arriva per la prima volta non è una partnership, perché noi a loro in questi anni...". Poi fa l’esempio del Sassuolo: "dovevamo prenderlo per noi, ma non avevamo posto" (per tesserarlo). Ancora il ds: "A loro gli abbiamo portato l’agente nella sede... serviva una società... noi non potevamo, in quel momento... Però quel servizio l’hai pagato! Perché lo hai ricomprato a 16/18". Taglia corto Bertola: "Finché non ti sgamano!".Cherubini si lamenta di Giovanni, ad del Sassuolo, che lo tratterebbe al pari del collega- parliamo della trattativa per Manuel-, ricordandogli gli affari pregressi: "Giovanni, che fine hanno fatto gli 8 milioni che hai guadagnato in 6 mesi con? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando hai preso? Che fine ha fatto la valorizzazione di? Che fine hanno fatto i 13 milioni che hai preso di?".