Come racconta Tuttosport, ci sono scelte diche non hanno convinto. La gestione ad esempio di Milik (inspiegabilmente fuori dall’elenco dei titolari per ben quattro partite di fila: Maccabi Haifa, Torino, Empoli e Benfica) e dei difensori non ha convinto. Così come quella di alcuni veterani (Cuadrado e Bonucci in primis, ma attenzione anche ad Alex Sandro). Scelte sbagliate sono quelle che, più ancora dei risultati in sé, possono istillare il dubbio che il problema possa essere tecnico, più che di organico.